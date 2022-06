Mercato – Il Monza è pronto a un grande investimento per Pinamonti: la cifra

Andrea Pinamonti è un profilo che piace a molti club in Serie A e non solo. L'ottima stagione all'Empoli (13 gol) ha reso l'attaccante di Cles uno dei nomi più caldi in questo inizio di mercato. L'Inter gongola e sembra indirizzata verso una cessione a titolo definitivo o addirittura a uno scambio per uno dei tanti obiettivi dei nerazzurri.