CdS – Pirola convocato per la Lazio: resta o partirà domani?

L’Inter, nel pomeriggio, sfiderà la Lazio di Simone Inzaghi e tra i convocati di Antonio Conte c’è anche Lorenzo Pirola, giovane difensore nerazzurro che nei giorni scorsi era destinato al Monza. Il mercato chiuderà domani e il difensore potrebbe essere semplicemente stato convocato per l’ultima sfida prima di trasferirsi in prestito.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, Pirola potrebbe anche restare all’Inter. I nerazzurri, infatto, stanno pensando di trattenerlo alla Pinetina come una sorta di assicurazione, qualora dovesse spuntare il Covid anche dalle parti di Appiano Gentile e l’c sarebbe a corto di uomini in difesa.

