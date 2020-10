L’Equipe lancia la bomba Joao Mario al PSG, affare fatto! Poi elimina l’articolo

Dopo aver chiuso l’acquisto di Moise Kean in prestito dall’Everton, il Paris Saint Germain si appresta ad accogliere un altro nuovo acquisto sul gong del calciomercato. Come rivelato pochissimi minuti fa dall’autorevole quotidiano francese L’Equipe, il club parigino ha raggiunto l’accordo con l’Inter per il passaggio in prestito di Joao Mario. Già nel pomeriggio fissate le visite mediche per il centrocampista portoghese pronto ad intraprendere una nuova avventura.

Un vero e proprio colpo di scena, visto che il ragazzo nelle ultimissime ore era stata accostato anche al Torino in Serie A e allo Sporting CP per un nostalgico ritorno in Portogallo. E invece, per il 27enne che lo scorso anno ha disputato la stagione in prestito alla Lokomotiv Mosca, si apre a sorpresa una grandissima opportunità che potrebbe finalmente rilanciare la sua carriera dopo ultime stagioni in chiaroscuro in maglia nerazzurra.

A quanto pare, però, il giornale francese, poco dopo ha cancellato l’articolo in cui dava tutto per fatto. Come confermato anche dalla redazione di passioneinter.com, l’entourage ha frenato la trattativa anche perché è più concreta la pista che porta il portoghese al Torino, anche se non ci sono stati passi ufficiali.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<