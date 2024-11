“Plusvalenze incredibile”: cessione monstre di Thuram

Considerato tra i calciatori più in forma della prima parte di stagione dell’Inter, Marcus Thuram è diventato anche tra gli attaccanti più apprezzati in giro per l’Europa. Con la doppietta siglata contro il Verona, oltre a confermarsi come miglior marcatore della rosa nerazzurra di quest’anno, il francese ha raggiunto la doppia cifra di reti tra campionato e Champions League.

Sul suo futuro, oltre al noto interesse nei suoi confronti da parte di top club della Premier League e del Paris Saint Germain, pesa soprattutto la clausola rescissoria presente sul suo contratto con l’Inter da 85 milioni di euro. Una cifra che, come ricordato da Tuttosport questa mattina, consentirebbe al club nerazzurro di generare “plusvalenza incredibile per il bilancio” essendo arrivato nell’estate 2023 a costo zero.

Secondo lo stesso quotidiano, solamente una cessione di Thuram potrebbe spalancare le porte di Appiano Gentile a Jonathan David. L’attaccante canadese andrà in scadenza di contratto con il Lille al termine della stagione ed è da mesi nel mirino dell’Inter.

Ad oggi la volontà del club nerazzurro rimane quella di volersi tenere stretto il centravanti francese ed evitare ribaltoni di mercato in un reparto delicato come quello offensivo. Ma davanti all’esistenza di tale clausola, tutto dalle parti di Viale della Liberazione potrà accadere da qui a pochi mesi.