Calendari a CONFRONTO in Champions League: l’Inter deve guardarsi le spalle

In questa stagione l‘Inter sta conducendo una grande campagna europea con un secondo posto in Champions League che fa felici tutti i tifosi e anche il tecnico Simone Inzaghi. Dopo cinque turni c’è infatti soltanto il Liverpool più in alto di Lautaro Martinez e compagni che hanno raccolto 13 punti, due in meno dei Reds.

Restano ancora da giocare tre partite per arrivare a completare il calendario di Champions League composto da otto giornate e l’obiettivo dei nerazzurri è certamente quello di riuscire a centrare uno dei primo otto posti in classifica per garantirsi il passaggio diretto agli ottavi senza dover passare dai playoff.

Come analizzato da Football Meets Data, la sicurezza matematica di un posto nelle prime otto la si raggiunge con 18 punti mentre con 17 “cala” al 97%. Infine con 16 punti (che l’Inter raggiungerebbe in caso di altra vittoria) la certezza di staccare il pass per gli ottavi si assesta sul 69%.

In questi ultimi tre match l’Inter affronterà il Bayer Leverkusen sul suo campo in Germania, poi lo Sparta Praga sempre in trasferta e infine il Monaco di nuovo in casa a San Siro per concludere il percorso. Ma tra le avversarie dei nerazzurri per la qualificazione diretta, chi ha un cammino più semplice e chi più difficile? Analizziamo di seguito tutti i calendari.

Liverpool già vicinissimo alla matematica certezza di un posto negli ottavi: bene anche Barcellona e Borussia Dortmund

Il primo posto in classifica in questa nuova edizione di Champions League a girone unico è nelle mani del Liverpool che si trova ancora a punteggio pieno e ha la seconda miglior difesa del torneo con un solo gol subito (meglio solo l’Inter a quota zero). I Reds sfideranno ancora Girona, Lille e PSV Eindhoven: ad Arne Slot e il suo gruppo può bastare una solo successo per essere certo del posto.

Possono sorridere anche altre due big del calcio europeo come il Barcellona (primo nella Liga spagnola) e il Borussia Dortmund (finalisti nella scorsa edizione del torneo) che sono a 12 punti. Gli spagnoli e i tedeschi si affronteranno proprio nel prossimo turno mentre poi giocheranno rispettivamente ancora contro Benfica e Atalanta i primi, mentre sono Bologna e Shaktar gli avversari dei secondi.

A quota 11 lunghezze c’è l’Atalanta che può ben sperare di raggiungere uno dei primi otto posto in classifica ma ha di fronte a sé ancora un cammino complicato. Deve ancora sfidare in ordine Real Madrid, Sturm Graz e Barcellona.

Nel gruppone a 10 punti possono sognare Arsenal e Sporting

Alle spalle della formazione bergamasca ci sono tante squadre a quota 10 punti, sono in sette per l’esattezza. Il calendario più semplice, almeno sulla carta, è forse quello dell’Arsenal che sfiderà Monaco, Dinamo Zagabria e Girona. Può essere ottimista anche lo Sporting di Lisbona che se la vedrà con Bruges, Lipsia e Bologna.

Saranno stimolanti e impegnativi fino all’ultimo anche i percorsi di Aston Villa (Lipsia, Monaco e Celtic), Brest (PSV Eindhoven, Shaktar e Real Madrid) e Lille (Sturm Graz, Liverpool e Feyenoord).

Dovranno darsi molto da fare per non restare fuori dalle prime otto posizioni due squadre a quota 10 punti come Bayer Leverkusen e Monaco. I calendari di queste due prossime sfidanti di Inzaghi e i suoi ragazzi non sono affatto semplici: i tedeschi affronteranno ancora Inter, Atletico Madrid e Sparta Praga mentre ai monegaschi toccano Arsenal, Aston Villa e Inter.

Chi deve inseguire: Bayern in discesa, City in difficoltà mentre Milan e Juve…

In seguito osservando la classifica ci sono poi tantissime squadre in pochissimi punti e tra queste anche alcune big che vogliono fare una grande rimonta e riprendersi un posto in vetta. Tra queste il cammino più semplice lo ha il Bayern Monaco (9 punti) che giocherà contro Shaktar, Feyenoord e Slovan Bratislava.

Il Manchester City, che si trova in un momento di crisi e ha 8 punti, deve ancora giocare contro squadre forti come Juventus e PSG prima di chiudere con il Bruges. Per Guardiola non sarà facile entrare nelle prime otto ed è vivo quindi il timore di dover passare dagli spareggi.

Per le italiane Milan (9 punti) e Juventus (8) si può ancora sperare in un pass diretto per gli ottavi in caso di un percorso senza errori o quasi. I rossoneri giocheranno con Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria mentre ai bianconeri toccano ancora Manchester City, Bruges e Benfica.

Infine analizziamo ancora due super potenze del calcio europeo che però a sorpresa stanno facendo grande fatica fin qui: il Real Madrid e il PSG. Gli spagnoli con 6 punti in cinque gare sono a malapena al 24^ posto utile per non essere eliminati e battaglieranno ancora con Atalanta, Salisburgo e Brest. I parigini invece con 4 lunghezze ad oggi sarebbero fuori e dovranno provare a risalire la china vincendo contro Salisburgo, Manchester City e Stoccarda.