La Fiorentina tenta lo sgambetto all’Inter sul MERCATO: spunta l’inserimento

Nel prossimo turno di campionato l’Inter dovrà giocare contro la Fiorentina nella 14^ giornata di Serie A e per Simone Inzaghi e la sua squadra non sarà affatto semplice. Sarà infatti una sfida contro una delle avversarie più in forma del torneo che in classifica ha gli stessi punti dei nerazzurri e che non pare intenzionato a fermarsi.

Il duello tra Inter e Fiorentina oltre a vedersi domenica sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze potrebbe replicarsi anche in sede di mercato perché, secondo le ultime voci, il club viola in queste ore sta tentando un inserimento su un obiettivo anche dei nerazzurri.

Da diverso tempo sono sempre vivi i rumour che vedono l’Inter sulle tracce di Daniel Maldini, talento del Monza ma cresciuto nel vivaio del Milan dove sono anche il papà Paolo e il nonno Cesare sono stati delle leggende.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, adesso però ci sarebbe anche la Fiorentina nella lista di squadre interessate al fantasista classe 2001. Maldini piace anche ad Atalanta e Juventus che monitorano da vicino l’evolversi della situazione.

Tuttavia, la squadra che ad ora pare più intenzionata a fare sul serio è proprio la Fiorentina perché per il tecnico viola Raffaele Palladino il profilo di Maldini è di primo livello e vorrebbe riallenarlo anche nel capoluogo toscano. Il club viola pare aver intensificato i contatti con Beppe Riso, il procuratore del giocatore da poco convocato in Nazionale, per anticipare proprio l’Inter ed il resto della concorrenza.