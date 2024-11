Dita incrociate per Inzaghi: POSSIBILI rientri in gruppo di due giocatori

Dopo il bel successo contro il Lipsia in Champions League che ha fatto festeggiare tutta la tifoseria a San Siro, l’Inter si prepara per la seconda trasferta consecutiva in campionato che sarà domenica contro la Fiorentina. I viola scendono in campo stasera alle 21 contro il Pafos in Conference League.

Simone Inzaghi quest’oggi ha dovuto fare i conti con la brutta notizia relativa all’infortunio di un altro difensore come Benjamin Pavard. Nonostante ciò è possibile che nelle prossime ore riesca a recuperare due giocatori importanti per la squadra in vista della trasferta a Firenze.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per l’allenamento di domani potrebbero rivedersi in gruppo sia Francesco Acerbi che Davide Frattesi. I due giocatori nerazzurri anche oggi ad Appiano Gentile si sono allenati a parte ma già da domani potrebbero riunirsi con il resto dei compagni.

Sulla base di come andranno gli allenamenti di venerdì e sabato verranno poi decise le loro presenze o meno per la partita di domenica contro la Fiorentina. Per il tecnico interista Simone Inzaghi sarebbe una grande notizia recuperarli, soprattutto Acerbi visto che in difesa mancherà già anche Pavard.