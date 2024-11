Tegola Inter, infortunio ufficiale: “Torna nel 2025”

Non è stato un dolce risveglio quello di questa mattina per tanti tifosi dell’Inter. In seguito agli esami strumentali svolti questa mattina da Pavard, infatti, è arrivata una sentenza durissima per Simone Inzaghi e per tutto l’ambiente nerazzurro.

Come annunciato ufficialmente dal club interista, il difensore ha riportato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Ciò significa che Pavard non sarà a disposizione di Inzaghi per almeno tre settimane, in una fase chiaramente cruciale della stagione nerazzurra.

Stando alle previsioni formulate da Sky Sport, però, i tempi di recupero potrebbero addirittura allungarsi. Pavard potrebbe infatti perdersi il resto delle sette partite in programma nel 2024, per rientrare solamente ad inizio 2025 per l’appuntamento con la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Questo l’allarme preoccupante lanciato dal giornalista Andrea Paventi: “I tempi di recupero per Pavard saranno un pochino più lunghi. Un mese di stop e recupero previsto per fine anno per averlo a disposizione per la final four della supercoppa italiana a Riyad”.