Inter, sentenza durissima per Pavard: quante partite salta

Confermando le sensazioni negative delle scorse ore, gli esami strumentali cui si è sottoposto questa mattina Benjamin Pavard hanno rivelato il peggiore degli esiti. Il difensore francese, infatti, ha accusato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio che lo terrà fuori dai giochi per diverse partite.

Dalle prime ipotesi formulate dopo gli esami svolti, Pavard dovrebbe rimanere ai box per tre settimane circa. Ciò significa che Simone Inzaghi dovrà fare a meno del difensore francese per almeno cinque partite: il suo rientro, dunque, è atteso tra Inter-Como del 23 dicembre e Cagliari-Inter del 28.

Secondo quanto aggiunto da Sky Sport, il rischio però è che l’ex Bayern Monaco possa far slittare il suo rientro addirittura per fine dicembre. L’obiettivo dell’Inter, dunque, sarà quello di riavere il centrale al meglio per la Supercoppa Italiana di inizio 2025.

Una tegola vera e propria per il tecnico interista in un momento delicato della stagione. In virtù della lunga assenza di Pavard per infortunio, Inzaghi dovrà metter mano alle diverse alternative già ipotizzate per rimpiazzare il difensore nei prossimi cinque incontri tra campionato e Champions League.