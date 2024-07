Si apre una possibilità per il difensore: può dire sì all’Inter

Tra i vari obiettivi che interessano l’Inter per la difesa, ce n’è uno che rispecchia più di tutti gli altri le linee guida fornite da Oaktree sul tipo di investimento. Si tratta di Jakub Kiwior dell’Arsenal, il cui unico ostacolo potrebbe essere il costo richiesto per il trasferimento.

Tuttavia, come riportato da Tuttosport, potrebbero arrivare buone notizie in questo senso: con l’arrivo di Calafiori, infatti, il polacco vedrebber il suo spazio ai Gunners sensibilmente ridotto e il club potrebbe lasciarlo partire anche in prestito.

Specie se lo stesso Kiwior spingesse per l’addio. Al momento il giocatore avrebbe detto no al Bologna, ma avrebbe aperto le porte al ritorno in Italia, ma in una big. Come l’Inter. Ecco perché la volontà del difensore potrebbe spianare la strada all’Inter nelle prossime settimane.