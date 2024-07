Marotta: “Gudmundsson mai trattato. Rinnovo Dumfries? Lo spero”

Presento all’evento “Thinkgreen”, Beppe Marotta si è poi sottoposto alle domande dei giornalisti che hanno toccato diverse questioni di mercato dell’Inter. Queste le parole del presidente nerazzurro:

SCUDETTO – “È chiaro che la griglia delle pretendenti allo scudetto è sempre composta dalle stesse società, quindi da quelle che si sono piazzate nelle prime posizioni quest’anno. Quest’anno è arrivato un po’ in ritardo, ma in modo autorevole metterei anche il Napoli”.

CABAL – “Noi non abbiamo proseguito il nostro interessamento su Cabal. Per valutazioni interne nostre e abbiamo preferito fermarci. Abbiamo un organico già altamente competitivo. Non possiamo dimenticare che confermare il 90% della squadra e mettere tre pedine importanti come Zielinski, Taremi e Martinez rappresentano una garanzia importante per quelli che sono i nostri obiettivi della stagione”.

GUDMUNDSSON – “Trattativa ancora aperta? No, onestamente non abbiamo mai trattato perché in questo momento il settore offensivo dà garanzie, numericamente congruo. In questo momento stiamo fermi così, non abbiamo assolutamente nessun tipo di esigenze”.

RINNOVO DUMFRIES – “Rinnoverà? Spero e penso di sì”.