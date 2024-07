Gudmundsson, Marotta chiude ma l’Inter no: “Trattative in corso”

Le parole di Beppe Marotta, rilasciate ieri a Sky Sport, avrebbero chiuso all’idea di un possibile arrivo di Albert Gudmundsson all’Inter. Il presidente nerazzurro è stato categorico, affermando come il reparto offensivo sia attualmente al completo.

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, le affermazioni del numero uno dell’Inter potrebbero non corrispondere del tutto alla verità. C’è ancora da trovare l’incastro giusto per la trattativa, ma i contatti con il Genoa non si sarebbero interrotti e, anzi, starebbero proseguendo.

L’opinione di Passione Inter

Da dirigente navigato qual è, nelle parole di Marotta c’è sempre della strategia e già in passato alcune operazioni poi compiute dall’Inter furono negate dall’attuale presidente. Al momento, l’arrivo di Gudmundsson è legato alla cessione di Arnautovic, che dovrebbe liberare spazio proprio all’islandese. Da capire quali sviluppi ci saranno nelle prossime settimane.