La Premier spaventa l’Inter: “100 milioni per Lautaro”

Dopo aver alzato il primo Scudetto da capitano dell’Inter, Lautaro Martinez ha suggellato il suo ruolo da leader con il rinnovo di contratto arrivato in estate. Un prolungamento che dovrebbe aver blindato il suo futuro in nerazzurro, ma che non ha allontanto tutte le voci di mercato.

Infatti, come riportato da One Football, l’attaccante argentino sarebbe finito nel mirino del Chelsea per la prossima stagione. I Blues, già protagonisti di spese folli nelle ultime sessioni di mercato, sarebbero pronti a fare un’offerta da 100 milioni di euro per portare Lautaro Martinez in Premier League.

Capitano e leader tecnico della squadra, il Toro dovrebbe essere incedibile sulla carta, ma c’è da capire se questa posizione della dirigenza possa cambiare di fronte a un’offerta davvero importante.