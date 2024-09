A pochi minuti da Manchester City-Inter, il presidente Beppe Marotta ha parlato del match ai microfoni di Sky Sport e Prime Video. Queste le sue parole:

SKY SPORT

La finale non l’ho rivista e penso faccia parte del passato. Abbiamo tratto i giusti insegnamenti anche da quella sconfitta. Oggi il contesto è completamente diverso, giochiamo davanti al loro pubblico ed è la prima partita. Non dobbiamo immaginare la partita di Istanbul, ma affrontarli con la giusta personalità richiesta”.

“La formazione titolare? Le partite durano ormai 100 minuti. Poi, chi meglio dell’allenatore sa chi mettere in campo? Le sue scelte nascono da valutazioni tecnico-tattiche e fisiche. Non dimentichiamo che Lautaro è stato molto impegnato con la nazionale. Abbiamo una rosa numerosa e non deve fare notizia chi gioca o meno”.

“Riforme sul mercato? Sono d’accordo. Il mercato deve andare di pari passo con l’inizio del campionato. Abbiamo fatto rimostranze in Lega che è sensibile a queste cose. Spero che dall’anno prossimo la chiusura del mercato coincida con l’inizio del campionato. Questo eviterebbe inconvenienti per i club”.

PRIME VIDEO

“Progetto vincente? Noi manager siamo stati messi nella condizione, anche nella passata proprietà, di lavorare bene. Insieme ai mie colleghi siamo sempre riusciti ad allestire rose competitive e raggiungere tanti trofei. Questa è una grande soddisfazione”.

“Vicino ad Haaland? Quando giocava in Norvegia, ci era stato suggerito e addirittura venne da quindicenne venne a vedere un Inter-Juve. Poi difficoltà burocratiche non ci fecero chiudere l’operazione. Fa parte della storia di chi come me tratta decine di giocatori”.

“Questa è una partita che fa storia a sé, abbiamo tratto da Istanbul esperienze positive che ci hanno fatto crescere. Abbiamo vinto lo scudetto e siamo più maturi. Dobbiamo affrontarli con la giusta personalità. La personalità e la determinazione saranno fattori determinanti”.

“C’è la possibilità di vincere la Champions League? Sì, certo”.