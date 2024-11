Proprietario Lille: “Futuro David? Voglio convincerlo a rinnovare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in occasione della sfida di Champions League tra Lille e Juventus, il presidente del club francese, Alessandro Barnaba, ha parlato anche dell’interesse di mercato attorno a Jonathan David.

L’attaccante canadese, in scadenza di contratto a giugno, è uno obiettivo di mercato del club bianconero, ma è anche nel taccuino dell’Inter e di altri top club europei.

Queste le sue parole:

“Stiamo lavorando per un rinnovo. David è molto forte, sottostimato in Europa perché atipico e schivo. È un attaccante che funziona benissimo con allenatori che praticano un calcio moderno, molto corto dove tutti devono difendere e attaccare. Attaccante ideale per Motta? Lo era per Fonseca, lo è per Genesio, può funzionare bene con Motta. Ma spero di convincerlo a rimanere. Certi stipendi però per noi sono fuori portata. In genere, abbiamo sempre lasciato andare chi riceveva offerte importanti”.