Inzaghi cambia per Inter-Arsenal: la decisione su Calhanoglu

Dopo la vittoria sofferta con il Venezia, l’Inter si prepara a una sfida delicatissima di Champions League, a pochi giorni dallo scontro diretto con il Napoli. A San Siro, infatti, arriva l’Arsenal, una delle avversarie più temute del calendario europeo dei nerazzurri. E Inzaghi si prepara a qualche novità.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, le decisioni definitive verranno prese solo dopo l’allenamento di oggi ad Appiano Gentile, ma qualche cambio rispetto alla sfida di domenica sera sembra essere inevitabile.

In mezzo, il tecnico ritroverà quasi sicuramente Calhanoglu dal primo minuto; così come almeno una novità in attacco sembra certa, con Taremi che scalpita per la quarta partita su quattro da titolare in Champions League. Da valutare, invece, Acerbi, al quale potrebbero essere concessi alcuni minuti in campo, ma a gara in corso.