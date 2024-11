Allarme in casa Inter: “fenomeno conosciuto”. E Inzaghi si interroga

Inter-Venezia ha portato in dote ai nerazzurri e la possibilità di giocarsi lo scontro diretto con il Napoli a -1 dai partenopei. Il finale da brivido, però, ha lasciato anche qualche perplessità sulla squadra di Inzaghi, che deve continuare a fare i conti con un problema costante della sua squadra: le troppe occasioni sprecate.

Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, che rivela come ad Appiano Gentile il fenomeno sia noto a tutti: l’Inter crea tanto, ma concretizza molto meno rispetto alla passata stagione. Tanti errori sottoporta e un contributo in zona gol dell’attacco che in Serie A è fermo a Thuram e Lautaro Martinez.

Inzaghi, allora, si interroga sulle cause e sulle possibili soluzioni. La questione sembra essere di natura psicologica e attitudinale. Lo spavento preso con il Venezia, spera il tecnico, potrebbe servire da lezione, per cambiare atteggiamento e alzare la soglia dell’attenzione nelle prossime due, delicate sfide con Arsenal e Napoli.