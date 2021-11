Preziosi ed i rimpianti di mercato: “Avevo in mano Lewandowski e Lautaro…”

Anche il Toro sembra essere stato vicino a vestire la maglia rossoblu

Enrico Preziosi , dopo 18 anni di presidenza del Genoa lascia la carica al professor Zangrillo . Preziosi rimarrà comunque nel consiglio di amministrazione in veste di consigliere, cosa che non va molto a genio a diversi tifosi rossoblu. Gli ultimi anni di presidenza infatti sono stati molto contestati e l'addio di Preziosi è stato visto come una liberazione da molti.

In un'intervista a Il Secolo XIX, Preziosi ha parlato anche dei grandi rimpianti di calciomercato, soprattutto perché avrebbe potuto portare a Genova grandissimi nomi. Questi i retroscena rivelati dal'ex patron: "Un rimpianto? Sicuramente Robert Lewandowski. Avevamo già l'accordo, non abbiamo chiuso per una stupidaggine e ancora me ne pento. Avremmo potuto averlo al centro dell'attacco del Genoa. Il secondo sicuramente è Lautaro Martinez. Anche in quel caso avevamo già l'accordo con il Racing, ma alla fine non sono riuscito a portarlo qui ed è andato all'Inter. Un vero peccato".