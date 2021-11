VIDEO – Sanchez KO, calciomercato, Retroscena sul futuro dall’evento di Roma: news Inter del momento

Tutto quello che bisogna sapere sul mondo Inter per la giornata di oggi

SANCHEZ, PIF, CALCIOMERCATO: ULTIME NEWS INTER Il punto con le ultimissime news Inter: dall'infortunio di Sanchez al colpo subito da Lautaro Martinez, passando per le voci di calciomercato Inter su Vecino, Nandez e non solo. In chiusura un aggiornamento sulla questione PIF e InterSpac dal Social Football Summit di Roma.