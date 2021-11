GdS – Dalla Formula 1 arriva un segnale per Suning? Lo scenario all’Inter

La Cina potrebbe tornare a investire nello sport?

L'ingresso in F1 del pilota cinese Guanyu Zhou (al posto di Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo) potrebbe aprire diversi scenari per l'intero movimento sportivo della Cina? La Gazzetta dello Sport riporta l'intenzione da Pechino di valorizzare il talento cinese nello sport. E che per questo sia pronta a investire. Che questo sia un segnale anche per Suning all'Inter?