Pronto il rinnovo per Lautaro: agenti e società al tavolo a fine mercato. Il Barcellona…

Alla fine sarà rinnovo di contratto. Le avances del Barcellona che sono andati avanti per tanti mesi non sono andate a buon fine e Lautaro Martinez resterà all’Inter. Il club blaugrana ha fatto sul serio ma la resistenza dei nerazzurri è stata altrettanto forte, dimostrando di voler davvero puntare sull’attaccante argentino.

Come riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale per quanto riguarda il rinnovo di contratto se ne parlerà a fine mercato, mentre gli agenti del Toro arriveranno Nei prossimi giorni. C’è stato un tentativo da parte del Barcellona nelle ultime ore per cercare di aggirare i paletti della Liga per quanto riguarda gli investimenti, ma non è stato trovato lo spiraglio. Ora l’Inter stessa per tenere l’argentino sereno gli proporrà un nuovo contratto.

