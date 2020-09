Sky – Vidal in arrivo a Milano entro il fine settimana: c’è differenza con il Barcellona per la buonuscita

Arturo Vidal è stato corteggiato dall’Inter e da Antonio Conte per molto tempo: già dalla scorsa sessione estiva di mercato i nerazzurri hanno provato a strappare il cileno al Barcellona, ma l’affare non è mai andato in porto. Adesso invece la fumata bianca è davvero ad un passo e Vidal potrà finalmente vestire la maglia dell’Inter.

Secondo la redazione di Sky Sport infatti l’arrivo del cileno in Italia è previsto entro la fine di questa settimana. Vidal si libererà gratis dal Barcellona e c’è ancora una piccola differenza sulla cifra della buonuscita. L’Inter si prepara dunque ad accoglierlo ed è pronto per lui un contratto di due anni: sarà lui il rinforzo a centrocampo.

