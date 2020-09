Ranocchia riflette sull’offerta del Genoa. Sarà addio all’Inter?

Dopo nove anni all’Inter e due parentesi con le maglie di Sampdoria ed Hull City Andrea Ranocchia è vicino ai saluti. Il difensore azzurro nelle ultime stagioni ha trovato pochissimo spazio ma si è sempre fatto trovare pronto, tanto da guadagnarsi i complimenti di Antonio Conte per le prestazioni offerte. La sua figura è risultata fondamentale per lo spogliatoio in questi anni ma ora potrebbe arrivare una nuova avventura.

Il Genoa infatti negli ultimi giorni si è fatta sotto per portare Ranocchia in Liguria e – come riporta Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale – l’affare di calciomercato è in dirittura d’arrivo. Il giocatore 32enne ci sta pensando ed insieme alla sua famiglia sta riflettendo su questa nuova opportunità. L’Inter ha intanto già dato l’ok per liberarlo a titolo gratuito.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<