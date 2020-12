L’annuncio di Raiola: “Rinnovo De Vrij? E’ tutto fatto, lo stanno scrivendo”. Poi l’elogio a Conte: “Uno dei migliori al mondo”

Stefan De Vrij è ad un passo dal rinnovo con l’Inter. A confermarlo è lo stesso agente Mino Raiola ai microfoni di Tuttosport: “Abbiamo un accordo verbale su tutto, adesso lo stanno scrivendo”.

Il noto agente di mercato ha commentato anche l’avvio di stagione dell’Inter di Conte: “Sono forti e hanno un grande allenatore, forse manca una punta top. Conte? Io lo apprezzo molto come tecnico. E’ sicuramente uno dei migliori in circolazione e non solo per lo stipendio che percepisce. Un mister particolare, uno che trasmette energia positiva alla squadra”.

Solskjaer e il paragone tra Haaland e Lukaku: “E’ un bravo ragazzo ma Haaland assomiglia zero a Romelu. L’unica cosa che li accomuna è il numero di maglia, il 9. Invece di paragonare Haaland a Lukaku, pensi a trovare un modo per far giocare Pogba”.

Su Izzo: “E’ un Nazionale, vediamo se troviamo subito una squadra. Il covid incide su questa tipologia di giocatori”.

Balotelli al Monza: “E’ uno diverso, diverso da tutti. D’altronde non sarebbe Mario Balotelli. E’ un atleta che genera emozioni speciale come, fuori dal calcio, era Villeneuve. Un eroe romantico e un po’ ribelle. Ora riparte dal club più ambizioso della Serie B. Ha trent’anni, un’età perfetta”.

