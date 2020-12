Barella e Vidal out? Conte studia le alternative: pazza idea Eriksen, scalpita Sanchez

All’appuntamento più importante della stagione Antonio Conte potrebbe presentarsi senza i suoi due guerrieri, Barella e Vidal. Il centrocampista azzurro ha rimediato in allenamento una distorsione alla caviglia, l’ex Barcellona invece è alle prese con un problema ai flessori della coscia destra.

Oggi i due verranno sottoposti a nuovi controlli ma è chiaro che a meno di 48 ore dalla sfida in programma a San Siro contro lo Shakhtar, la loro presenza è da considerare a forte rischio. Conte così sfoglia la margherita e valuta le possibili alternative a centrocampo.

A questo punto Brozovic e Gagliardini sono certi di una maglia da titolare, i dubbi sono sul terzo uomo di reparto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la precedenza va data a Barella in caso di un recupero last minute.

La prima alternativa sarebbe sulla carta “clamorosa” dopo le recenti polemiche: il lancio dal primo minuto di Christian Eriksen sulla trequarti, alle spalle della LuLa. Il danese, ormai “fuori” dal progetto tecnico nerazzurro, potrebbe trovare una maglia da titolare proprio nel match più importante della stagione.

La seconda strada porta a Stefano Sensi ma bisognerà capire se è pronto per scendere in campo dal 1′: per Conte, qualche giorno fa, non lo era ancora. La terza idea è quella di proporre Sanchez titolare da trequartista dietro Lukaku e Lautaro.

