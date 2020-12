Barella ma non solo, anche Vidal a rischio forfait. Sensazioni non positive: si tenta il recupero per la panchina

Barella ma non solo, è emergenza totale a centrocampo. Antonio Conte infatti deve fare i conti anche con il problema ai flessori della coscia destra di Vidal.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno ieri non si è allenato per smaltire il problema. Ha rivelato a Conte e allo staff medico nerazzurro di non avvertire dolore e di voler fare di tutto pur di scendere in campo contro lo Shakhtar.

Le sensazioni però non sono positive. Vidal ora è da considerare più fuori che dentro la partita, molto si saprà di più stamattina dopo che verranno effettuati altri esami di controllo alla coscia. L’allenamento è fissato al pomeriggio, ma l’ex Barcellona quasi certamente non parteciperà: un suo recupero in extremis, al massimo, andrebbe considerato solo per la panchina.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<