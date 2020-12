Inter-Shakhtar, Barella a forte rischio: nuovi controlli ad Appiano. Conte pronto a tutto

Vigilia tormentata per l’Inter di Antonio Conte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro con ogni probabilità domani sera contro lo Shakhtar dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori, ovvero Nicolò Barella.

Nell’allenamento di ieri pomeriggio il centrocampista nerazzurro ha poggiato male il piede, rimediando una distorsione. Con il passare delle ore la caviglia si è gonfiata e la sua presenza domani è considerata a forte rischio.

Oggi sono previsti nuovi controlli ad Appiano, Barella salterà la seduta di allenamento e il dubbio sul suo impiego resterà vivo fino a domani. L’Inter farà l’impossibile per rimettere in piedi il centrocampista, anche a costo di forzare la scelta perché la partita di domani è troppo importante per l’intera stagione.

