Mercato – Movimenti in difesa: l’uscita di Ranocchia sblocca l’arrivo di Darmian. Manca un dettaglio

Uscito un Ranocchia, si fa un Darmian: la sintesi delle prossime ore del mercato dell’Inter, salvo colpi di scena, è questa, dopo che – come Passione Inter ha peraltro già riportato in queste ore – Andrea Ranocchia si sarebbe messo sempre più sulla via di Genova, sponda rossoblù. Il calciatore è infatti sempre più convinto di accettare la destinazione genoana: una cessione che (in attesa di capire se contribuirà anche a finanziare colpi di primo piano), secondo quanto rivelato da Sky Sport, sbloccherà la situazione relativa a Matteo Darmian dal Parma.

Appena formalizzata la cessione di Ranocchia al Genoa, infatti, sarà questione di ore prima che venga depositato il contratto di Darmian con l’Inter, per il cui trasferimento è ormai praticamente tutto definito, col terzino che – sempre secondo la sopra citata emittente – può considerarsi virtualmente già un calciatore nerazzurro. Prima, però, c’è un accordo tra Inter e Genoa, per Ranocchia, che deve ancora essere trovato: anche se, per questo, la tavola pare già apparecchiata.

