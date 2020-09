Cassano al vetriolo: “Eriksen? A Conte non piacciono i giocatori di qualità. Non vi ricordate quella volta con Pirlo?”

Antonio Cassano parla, e quando parla Antonio Cassano il titolo c’è sempre, anzi: c’è ogni volta l’imbarazzo della scelta. E questo vale anche per le ultime dichiarazioni dell’ex calciatore, intervenuto a Sky Sport per commentare la situazione dell’Inter tra campo e mercato: “L’Inter era già vicina l’anno scorso alla Juventus, l’ha perso lei lo Scudetto – ha dichiarato Cassano – Il problema è che ci sono tanti giocatori che a Conte non piacciono, tipo Eriksen: una follia non farlo giocare. Lo volevano Real e Barcellona, ha fatto cose fantastiche in Inghilterra, non posso pensare che in un centrocampo molto molto normale come quello dell’Inter lui non trovi spazio”.

Fantantonio insiste, e non abbandona la sua linea: “Qualcosa non mi quadra – prosegue – Quando Conte è arrivato alla Juve non voleva neanche Pirlo, poi Andrea gli ricordava ogni Scudetto che gli ha fatto vincere. I giocatori di qualità a Conte non vanno a genio. Kanté? Grande corridore, grande incontrista, ma poca qualità. Il contrario di Eriksen. Sono questi i giocatori che piacciono a Conte, vedi Vidal che è un campione, ma io altri campioni non ne vedo”.

