Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Eriksen alle spalle della LuLa, Perisic dal primo minuto. La scelta su Vidal

Questa sera l’Inter farà il suo esordio in campionato contro la Fiorentina. C’è molta attesa per gli uomini di Antonio Conte, che alle 20.45 scenderanno in campo in un San Siro con mille spettatori sugli spalti. Il tecnico leccese sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione e sono previste diverse novità.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in attacco confermatissima la LuLa. Nel 3-4-1-2 dovrebbe agire Eriksen alle spalle delle punte, supportato dalla coppia Barella-Gagliardini in mediana. Sugli esterni ci saranno Hakimi e Perisic e la difesa e tre dovrebbe essere formata da D’Ambrosio, Bastoni e Kolarov. In porta, ovviamente, il capitano Handanovic. Vidal, quindi, dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Amrabat, Castrovilli, Duncan, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<