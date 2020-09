Mercato – Ranocchia sempre più convinto di firmare col Genoa: ora manca solo un tassello con l’Inter

Era – anzi, è – in ogni caso un elemento in uscita: resta poi da capire se la sua cessione – insieme ad altre – contribuirà, in quest’ultimo colpo di coda di mercato, a finanziare un ultimo acquisto di livello assoluto (leggi Kanté), oppure se si tratterà solamente di un movimento verso l’esterno teso ad alleggerire l’organico in mano ad Antonio Conte. In ogni caso, notizia: Andrea Ranocchia – come peraltro stava già cominciando a essere chiaro nei giorni scorsi – si sta sempre più convincendo ad accettare il trasferimento al Genoa, destinazione alla quale ora sarebbe definitivamente pronto a dire di sì.

A riferirlo, in serata, è Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato, che sottolinea come, ormai, il tassello da incastrare al posto giusto sia solo e soltanto uno: l’accordo economico con il Genoa, e a questo proposito le parti stanno ancora trattando. In ogni caso si dovrebbe arrivare a fumata bianca: perché c’è tempo, alla fine del mercato manca qualche giorno, e la volontà di concludere è comune. Gli ingredienti, messa così, ci sono tutti.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<