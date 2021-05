CdS – Real Madrid sulle tracce di Lautaro. Le ultime sul futuro Hakimi

L'attaccante argentino lo scorso anno era stato ad un passo dal Barcellona

Dopo l'euforia che ha caratterizzato tutta la settimana nerazzurra per la vittoria dello scudetto, nelle ultime ore stanno circolando voci poco rassicuranti in casa Inter. In particolar modo il Corriere dello Sport questa mattina ha gettato ombre sul futuro dell'area sportiva, dai dirigenti Marotta e Ausilio all'allenatore Conte, tutti in scadenza nel giugno 2022. Ma non solo, perché secondo il quotidiano romano la squadra avrebbe rifiutato il taglio dei premi scudetto proposta dal presidente Steven Zhang.