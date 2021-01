Suning chiude a qualsiasi entrata: respinto Gomez a parametro zero

Alejandro Gomez, in rotta totale con Gasperini e l’Atalanta, sembra ormai destinato ad accasarsi al Siviglia. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la possibilità di vederlo all’Inter era concreta anche fino a qualche ora fa.

Pare infatti che il giocatore fosse stato offerto in un ultimo tentativo disperato all’Inter, addirittura a parametro zero. L‘Atalanta per facilitare l’uscita dell’argentino è arrivata a proporre di svincolarlo, ma la società nerazzurra ha detto no, mettendo un veto su qualsiasi entrata. Stesso discorso pare per lo scambio Dzeko-Eriksen. Suning infatti sembra orientata sul voler ridurre il monte ingaggi in questa sessione di mercato e nulla di più.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<