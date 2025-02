Retroscena di Ausilio: “Oaktree ha dato l’OK per anticipare il primo colpo per l’estate”

Piero Ausilio ha parlato a tutto tondo del mercato dell’Inter e anche dei piani che in estate la dirigenza nerazzurra proverà a mettere in atto per rinforzare la rosa di cui dispone Simone Inzaghi e ha commentato così, ai microfoni di Sport Mediaset, la sua permanenza nel club sotto molte proprietà differenti da Massimo Moratti in avanti passando per Erick Thohir e la famiglia Zhang fino ad adesso con Oaktree:

“Le ho passate tutte in effetti… per me una società ma tante proprietà. Tutte diverse tra di loro, ma molto stimolanti. Oaktree si è presentata nel migliore dei modi, con tatto e delicatezza e con rispetto della struttura che hanno trovato. Non ci sono particolari cambiamenti anche se hanno portato diverse innovazioni. Sanno qual è la storia dell’Inter. Sanno che deve essere sempre competitiva. Il loro supporto non mancherà mai. Lo abbiamo visto a gennaio con l’operazione Sucic in ottica futura”.

Con queste dichiarazioni il DS nerazzurro ha di fatto confermato che l’operazione per Petar Sucic già chiusa nelle scorse settimane è stata autorizzata dalla nuova proprietà desiderosa di investire su nuovi profili giovani per abbassare anche l’età media della rosa dell’Inter.