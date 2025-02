Serie A, svelato programma dei prossimi turni: DATA e ora di Napoli-Inter

Dopo che è stato stilato il programma delle varie coppe europee, la Lega Serie A ha potuto calendarizzare i prossimi turni del campionato italiano in modo da tenere conto degli impegni di Inter, Lazio, Roma e Fiorentina nelle competizioni continentali e non sfavorirle con match troppo ravvicinati.

Questa notizia viene accolta con piacere negli ambienti di Inter e Napoli che finalmente scoprono in maniera definitiva la data e l’orario del big match del Maradona in programma la prossima settimana. La partita si giocherà sabato 1 marzo alle ore 18 con l’Inter che poi pochi giorni dopo avrà l’impegno in Champions League con il Feyenoord.

Sono state svelate anche le date e gli orari dei due match seguenti dei nerazzurri in Serie A che saranno: Inter-Monza, in programma sabato 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza, e Atalanta-Inter che si svolgerà al Gewiss Stadium di Bergamo in data domenica 16 marzo alle 20:45.