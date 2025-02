Ottavi Champions: svelate date e orari delle gare con il Feyenoord

Questa mattina a Nyon è stato disegnato il tabellone per la fase ad eliminazione diretta di tutta la Champions League 2024/25 con il sorteggio che ha visto l’Inter pescare il Feyenoord per il primo turno degli ottavi di finale.

La UEFA si è presa qualche ora di tempo per studiare i calendari incrociati tra tutte e tre le competizioni europee e ha comunicato poco fa tutte le date e gli orari delle sfide valide per gli ottavi di Champions League, compresa naturalmente anche Inter–Feyenoord.

La gara d’andata verrà giocata in Olanda a Rotterdam in data mercoledì 5 marzo alle ore 18:45 mentre il ritorno di questa doppia sfida sarà allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro alle ore 21 di martedì 11 marzo con i tifosi nerazzurri che proveranno a spingere la squadra di Simone Inzaghi verso i quarti.