Infortunio Sommer, svolto l’intervento chirurgico: la nota dell’Inter

Nella giornata odierna il portiere dell’Inter, Yann Sommer, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per recuperare dall’infortunio al pollice della mano destra di cui è stato vittima in un allenamento di un paio di giorni fa. Il club nerazzurro ha reso noto con un comunicato ufficiale quali sono le condizioni dell’estremo difensore svizzero, di seguito la nota della società:

“Nel pomeriggio di oggi Yann Sommer è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas Pio X di Milano, ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. L’intervento è perfettamente riuscito. Sommer, dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa nella prossima settimana”.

Per Sommer ci sarà da attendere ancora alcune settimane prima di poter recuperare la forma fisica al 100% e di poter tornare in campo a difendere i pali dell’Inter. Al momento rimane in dubbio anche per l’andata di Champions League ma tutto dipenderà da come andrà la fase riabilitativa di questo suo infortunio.