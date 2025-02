Ausilio rivela: “Frattesi a lungo all’Inter”, poi la FRASE su Donnarumma

I colleghi di Sport Mediaset hanno fatto un’intervista al DS dell’Inter, Piero Ausilio, nella quale è stato parlato a lungo sia degli obiettivi attuali della società nerazzurra che di mercato. Dopo aver trattato degli argomenti Joao Felix e Asensio, accostati a gennaio anche alla Beneamata, il direttore sportivo ha parlato di altre situazioni intriganti per la prossima sessione estiva di calciomercato.

In primis Ausilio conferma che l’intenzione è tenere Davide Frattesi a lungo ad Appiano Gentile: “Ha un contratto ancora lungo. So benissimo che il ragazzo ha nella sua testa l’aspettativa di giocare di più e per le qualità lo meriterebbe. Sapevamo di un forte interesse della Roma, ma gli abbiamo fatto capire, in un confronto, che avrebbe avuto un presente e un futuro importante nell’Inter. E giocare con noi significa essere in lotta, oggi, su tutti i fronti. Finita la stagione ci metteremo a tavolino e decideremo insieme serenamente, ma voglio pensare che Frattesi rimarrà ancora a lungo nell’Inter”.

Al DS dell’Inter viene poi chiesto se il profilo di Gianluigi Donnarumma possa essere interessante per l’estate 2026 quando andrà a scadenza di contratto a Parigi: “Ci mancherebbe che non fosse interessante. Ma debbo essere realista: abbiamo due ottimi portieri, Martinez ha un contratto lungo, abbiamo un’opzione per allungare quello di Sommer. Pensare già al 2026… è così lontano. E non credo che il PSG se lo lasci scappare”.

Infine il dirigente nerazzurro parla dei giovani che l’Inter porterà al Mondiale per Club: “Sucic e Carboni confermo che ci saranno. Carboni sarà disponibile tra fine aprile e inizio maggio e farà parte del gruppo americano. Per Sucic manca solo la conferma dell’apertura di finestra di mercato aggiuntiva. Su Esposito (Francesco Pio, ndr) prenderemo una decisione con lui e la Federazione visti i suoi impegni con l’Under 21. Decideremo il meglio per tutti, certo a noi piacerebbe”.