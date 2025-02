De Vrij da ex col Feyenoord: “Felice di tornare, ecco cosa temere”

Stefan De Vrij ha concesso un’intervista al media olandese Voetbal International nella quale parla del sorteggio di questa mattina in cui l’Inter ha pescato il Feyenoord negli ottavi di Champions League. Per il difensore orange questa sarà una sfida da ex visto che la Lazio lo comprò proprio dal club di Rotterdam nel 2014 dopo oltre 12 anni tra giovanili e prima squadra.

“Non vedo davvero l’ora, quando è stato annunciato che avremmo potuto sfidare contro il Feyenoord, speravo davvero che questo sarebbe stato il sorteggio. Ho sempre voluto tornare a giocare lì, perché questo mi fa sentire a casa. Sono stato formato lì, devo molto al club, il Feyenoord ha ancora un posto speciale nel mio cuore e so per esperienza personale quanto sarà fantastica l’atmosfera. È fantastico tornare di nuovo”, ha affermato il numero 6 dell’Inter.

Infine De Vrij avvisa tutto il popolo nerazzurro su cosa ci sarà da temere nella formazione olandese: “Il Feyenoord sta facendo un ottimo lavoro in Champions League. Hanno vinto contro il Girona, il Benfica, sono tornati alla grande contro il Manchester City, hanno battuto il Bayern Monaco e hanno eliminato il Milan. Quindi non sarà affatto facile per noi, perché il Feyenoord ha semplicemente una squadra forte, soprattutto se recuperano anche alcuni dei giocatori infortunati”.