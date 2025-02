Ausilio conferma i primi DUE rinforzi per il Mondiale per Club

Non è un mistero che già da diverse settimane i dirigenti dell’Inter siano al lavoro per programmare il mercato estivo, con un occhio attento anche al Mondiale per Club. Prima della competizione statunitense, infatti, ci sarà una sessione di mercato aggiuntiva, che permetterà ai nerazzurri di rafforzare la rosa prima della competizioni.

E proprio di questo ha parlato Piero Ausilio, intervistato da SportMediaset. Interrogato, in particolare, su Petar Sucic e Valentin Carboni, il direttore sportivo interista ha usato parole molto chiare su quale sarà il loro ruolo a giugno.

Queste le sue parole:

“Inter rinforzata al Mondiale per Club? Ci saranno Sucic e Carboni sicuramente. Per quest’ultimo abbiamo anticipato il rientro nonostante l’infortunio e probabilmente non sarà a disposizione prima della fine di aprile o maggio, proprio perché volevamo farlo sentire parte del gruppo. Sta completando la riabilitazione, sta andando molto bene e sicuramente sarà parte del gruppo che partirà per gli Stati Uniti. Uguale Sucic. Stiamo aspettando che la Fifa possa ufficializzare la finestra di mercato a giugno e sfruttarla per ufficializzare il ragazzo”.