“Inter, si può sognare”: perché la finale di Champions League è credibile

Si è svolto ieri a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che ha decretato il Feyenoord come prossimo avversario dell’Inter. La cerimonia è stata anche l’occasione per completare il tabellone fino alla finale di Monaco, dando un quadro completo su quello che potrebbe essere il percorso nerazzurro.

Il risultato è stato giudicato in modo molto favorevole da La Gazzetta dello Sport, che parla in toni molto positivi del sorteggio capitato all’Inter, motivando la squadra di Inzaghi a credere nella possibilità di tornare in finale, due anni dopo Istanbul.

I motivi per la Rosea sarebbero diversi: in primis, il Feyenoord sarebbe un avversario più abbordabile del PSV; così come il lato del tabellone dei nerazzurri permette di evitare, almeno fino alla finale, avversari temibili come Liverpool, PSG, Real Madrid e Atletico Madrid. Quest’ultimi e i Reds, sono peraltro le due squadre che hanno eliminato la squadra di Inzaghi nelle ultime fasi a eliminazione diretta.

Il Bayern Monaco, invece, non sembra essere una squadra più alla portata, così come il Barcellona, con una potenziale semifinale che evoca dolci ricordi, e il Bayer Leverkusen, che apre le strade alla vendetta per la sconfitta di dicembre.

Infine, c’è un altro fattore da evidenziare: l’Inter giocherà tutte le gare di ritorno in casa. Un vantaggio non da poco, specie da quando è stata eliminata la regola dei gol in trasferta. Pertanto, se la convinzione di poter arrivare fino in fondo nell’ambiente c’era già, questo sorteggio può aumentarla ancora.