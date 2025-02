Esposito torna all’Inter per il Mondiale per Club: c’è un OSTACOLO

Francesco Pio Esposito è uno dei gioielli del vivaio dell’Inter. In prestito allo Spezia, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista ed è tra i migliori marcatori della Serie B. Un trampolino di lancio per un futuro importante, anche in maglia nerazzurra.

Del suo possibile ritorno a giugno ha parlato anche Piero Ausilio. Ai microfoni di SportMediaset, il direttore sportivo ha evidenziato come potrebbe esserci un ostacolo per una sua presenza in maglia nerazzurra al Mondiale per Club, nonostante la volontà del club.

Queste le sue parole:

“Pio Esposito al Mondiale per Club? Ci piacerebbe, ma ho il sospetto che bisognerà confrontarci con la Federazione italiana, perché c’è il campionato Under 21, è il titolare della Nazionale. La cosa più normale è prendere una decisione insieme al ragazzo e vedere cosa è meglio per lui”.