Allarme diffidati in Inter-Genoa: la scelta DEFINITIVA di Inzaghi

Conosciuto anche il prossimo avversario in Champions League, l’Inter è ora pronta a tornare in campo in Serie A. A San Siro, i nerazzurri devono ripartire immediatamente dopo la sconfitta contro la Juventus, a una settimana dallo scontro Scudetto con il Napoli.

Contro il Genoa, però, Inzaghi non vuole fare troppi calcoli e pensare alle prossime sfida (martedì c’è anche la Lazio in Coppa Italia). Pertanto, riposa solo Calhanoglu, oltre alle assenze forzate di Carlos Augusto e Thuram.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea soprattutto la scelta di schierare titolari tutti e 3 i giocatori diffidati: Bastoni, Barella e Mkhitaryan. Una scelta audace e rischiosa, che testimonia anche l’importanza che Inzaghi vuole dare alla sfida contro i liguri.