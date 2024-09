Retroscena mercato, la rivelazione: “Operazione chiusa con l’Inter”

L’operazione Palacios ha chiuso con un ultimo colpo il mercato dell’Inter, dopo diverse settimane di calma piatta. Dopo gli innesti arrivati nelle prime fasi, infatti, i nerazzurri hanno seguito molte altre piste, senza però chiudere operazioni in entrata per la rosa di Inzaghi.

Una delle più concrete sembrava portare a Tennar Tessmann, centrocampista statunitense trasferitosi poi al Lione dal Venezia. Lo ha rivelato il direttore sportivo dei lagunari, Filippo Antonelli.

Queste le sue parole in conferenza stampa, raccolte da TuttoMercatoWeb:

“Sono contento anche per la società, c’era un po’ di timore sul fatto che fosse in scadenza di contratto. È vero che aveva espresso volontà di andare, al contempo è anche vero che non aveva mai detto che sarebbe andato via eventualmente alla scadenza del contratto. Voleva andare in una squadra più grande.Sì. Avevamo chiuso subito con l’Inter. Fiorentina? Con l’Inter eravamo molto più avanti”.