Perché Dumfries non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter

Dopo la rete siglata in Nazionale a fissare il risultato finale di Germania-Olanda sul 2-2, Denzel Dumfries è rientrato ad Appiano Gentile con l’obiettivo di ritrovare il posto da titolare perso nelle prime tre giornate di campionato. L’esterno olandese, arrivato solamente nei primi giorni di agosto per via della partecipazione prolungata agli ultimi Europei, sta adesso migliorando la sua condizione.

Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, invece, la firma tarda ancora ad arrivare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Dumfries verrà rinnovato alle stesse cifre di Dimarco – 4 milioni di euro netti -, ma con un leggero risparmio a lordo grazie ai benefici del Decreto Crescita. Per quanto riguarda l’inserimento di una clausola rescissoria, questo è stato invece escluso dai dirigenti nerazzurri.

Dunque, se anche pubblicamente lo stesso Dumfries ha aperto al prolungamento con l’Inter, cosa manca davvero per il rinnovo? Manca proprio il sì totale da parte dell’olandese che non ha ancora dato il via libera definitivo alla definizione del nuovo contratto. Tra le parti ci sono ancora gli ultimi nodi che verranno trattati una volta che l’entourage del calciatore avrà incontrato il club. A quel punto sì che Dumfries potrà siglare il nuovo accordo ufficiale con i nerazzurri.