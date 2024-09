Cessione UFFICIALE, l’annuncio dell’Inter e i dettagli dell’addio

Dopo l’avvio della trattativa lampo nella giornata di ieri, l’Inter è riuscita a piazzare una nuova cessione in Grecia. Come annunciato dal club nerazzurro nelle scorse ore, è stato infatti definito ufficialmente il passaggio di Eddie Salcedo in prestito all’Ofi Creta.

Una trattativa chiusa in extremis, considerato che proprio nella giornata di ieri scadeva il calciomercato in Grecia. Questo il comunicato dei nerazzurri: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Eddie Anthony Salcedo Mora all’OFI Crete FC. L’attaccante classe 2001 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025”.