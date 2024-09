Non solo Salcedo: l’Inter ha tempo per l’ULTIMA cessione

Il mercato dell’Inter in uscita potrebbe riservare ancora un’ultima sorpresa. Nelle scorse ore, infatti, lontano dai riflettori il club nerazzurro ha intavolato e chiuso una trattativa con l’Ofi Creta per il prestito di Eddie Salcedo.

L’addio del centravanti classe 2001, però, potrebbe non essere l’unico in questo mese. Va ricordato che sino alla giornata di domani 13 settembre nel campionato turco sarà possibile muoversi in entrata. Proprio diverse formazioni turche negli ultimi mesi hanno chiesto informazioni per un attaccante dell’Inter, attualmente ancora nell’organico di Simone Inzaghi.

Stiamo parlando di Joaquin Correa, calciatore che non rientra più nei piani futuri del club e che non è riuscito a ritagliarsi alcuno spazio nelle prime tre giornate di campionato. La speranza dell’Inter è che nelle ultimissime ore del calciomercato in Turchia possa nascere un’operazione a sorpresa per portare via una volta per tutte il Tucu da Milano.