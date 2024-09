“Zielinski giocherà più di Frattesi”: la sentenza sull’Inter

Mancano ormai pochissimi giorni al ritorno in campo. Domenica sera, infatti, l’Inter sarà chiamata alla trasferta di Monza per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una sfida che fa da apripista ad una settimana infernale, nella quale il club nerazzurro dovrà affrontare prima il Manchester City in Champions League e poi il Milan nel derby della Madonnina.

Per questa ragione, si prevedono ampie rotazioni a partire dal centrocampo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, questa mattina Zvonimir Boban ha parlato benissimo di un nerazzurro in particolare pronto a ritagliarsi uno spazio importante: “Frattesi non è una vera mezzala e penso troverà meno spazio di Zielinski che è perfetto per il gioco di Inzaghi. Mkhitaryan sta facendo bene, ma è una seconda punta adattata a centrocampo”.

Secondo l’ex calciatore, considerata la rosa extra large e fatta di grandi campioni, quella nerazzurra rimane la migliore in Italia: “Italiane in Champions? L’Inter ha dimostrato di poter competere con tutti, le altre non le vedo a questo livello. Favorita per lo scudetto? Assolutamente sì, è la più forte e completa”.