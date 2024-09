Chi è il Gioiello dell’Inter nella lista dei migliori al Mondo secondo il CIES

Come ogni anno il CIES (International Centre for Sports Studies), ha stilato la classifica dei 100 migliori giovani calciatori al mondo nati dopo il 2004.

Un ranking dominato da Lamine Yamal, primo della lista e già inserito tra i 30 candidati al Pallone d’Oro della scorsa stagione. A completare il podio il compagno sia in Nazionale che nel Barcellona Pau Cubarsi, seguito da Endrick del Real Madrid. A chiudere la top cinque, invece, due centrocampisti: Zaire–Emery del PSG e Kobbie Mainoo del Manchester United.

Per trovare il primo italiano in classifica, invece, bisogna scendere addirittura al 66esimo posto occupato da Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 è di proprietà dell’Inter e per la seconda annata consecutiva è stato spedito in prestito allo Spezia, con cui ha collezionato in totale 42 presenze in Serie B e 4 reti.