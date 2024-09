FOTO – Terza maglia Inter: UFFICIALE la data dell’esordio

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane da parte dell’Inter, ecco che il club nerazzurro ha rilasciato nuove immagini della terza divisa ufficiale per la stagione 2024/25. Una maglia che la squadra di Simone Inzaghi indosserà per la quarta giornata di campionato, vale a dire domenica 15 settembre alle ore 20:45 nel match in programma contro il Monza.

Questo il comunicato dell’Inter: “Dopo il lancio avvenuto ad agosto all’interno della narrativa di Nike, ‘Together We Rise’, è ora disponibile in vendita il terzo kit dell’Inter per la stagione 2024-25. Oltre allo splendido color oro, la nuova divisa dei Nerazzurri enfatizza un design accattivante che unisce dettagli e simboli della città di Milano all’iconico biscione. Il colore giallo – ‘University Gold’ – torna quindi a essere protagonista sulle maglie da gioco dell’Inter, dopo aver rappresentato per diverse stagioni il colore della terza divisa del Club. La grafica richiama proprio l’estetica della città di Milano, con texture che prendono spunto da luoghi iconici: la rottura dei sistemi e il loro riassemblaggio crea qualcosa di nuovo. Sul terzo kit il logo del Club con le Due Stelle è al centro, come nell’Home Kit. Lo Scudetto è invece sopra al cuore. Speculare allo stemma, il doppio Swoosh verticale: simboleggia la crescita del calcio femminile”.

Ecco le immagini della terza maglia dell’Inter 2024/25:

2 Immagini